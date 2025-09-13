Чин АБШ вә Инҝилтәрә дөјүш ҝәмиләрини изләмәк вә нәзарәт етмәк үчүн дәниз вә һава гүввәләрини јерләшдирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чин АБШ вә Инҝилтәрә һәрби ҝәмиләринин Тајван боғазындан кечмәсини изләмәк вә онлара нәзарәт етмәк үчүн бөлҝәјә дәниз вә һава гүввәләринин јерләшдирилдијини ачыглајыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Чин Ордусунун Шәрг Ҹәбһәси Команданлығынын сөзчүсү Хи Ји, өлкәнин Мүдафиә Назирлијинин јајдығы бәјанатда дејиб:
"Чин Ордусунун Шәрг Ҹәбһәси Команданлығы ики ҝәминин кечидини изләмәк вә онлара нәзарәт етмәк үчүн дәниз вә һава гүввәләрини ҝөндәрди вә вәзијјәтә тәсирли ҹаваб верди вә идарә етди."
О, давам едәрәк билдириб: "Инҝилтәрә вә АБШ-ын һәрәкәтләри јанлыш месажлар верди вә Тајван боғазында сүлһ вә сабитлији позуб."
