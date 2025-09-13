Трамп Гәтәрин баш назири илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп сентјабрын 12-дә Гәтәрин баш назири вә хариҹи ишләр назири Мәһәммәд бин Әбдүл Рәһман Әл Тани илә ҝөрүш кечириб.
ТАСС аҝентлијинин мәлуматына әсасән, Ағ Евин нүмајәндәси журналистләрә ачыгламасында ҝөрүшүн баш тутдуғуну тәсдигләјиб.
Президент Трампын планлашдырылдығы кими Гәтәр баш назири илә наһар етдији билдирилиб.
Мәтбуат хидмәтинин јајдығы мәлуматда ҝөрүшүн диҝәр тәфәррүатлары ачыгланмајыб.
Хатырладаг ки, бундан әввәл Вашингтон администрасијасы Трампын вә онун “сүлһмәрамлы” миссијалар үзрә хүсуси нүмајәндәси Стевен Уиткоффун Гәтәр баш назири илә ҝөрүшүнүн нәзәрдә тутулдуғуну ачыгламышды.
