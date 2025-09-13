Лариҹани Ислам һөкумәтләрини сионист режимин ҹинајәтләринә гаршы гәти вә әмәли аддым атмаға чағырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Әли Лариҹани Х каналында Ислам һөкумәтләринә хәбәрдарлыг башлыглы месажында јазыб:
“Чыхышларла долу вә практики нәтиҹәләри олмајан (Тәһлүкәсизлик Шурасынын сессијасы кими) Ислам Конфрансы сессијасынын кечирилмәси сионист режимә гаршы јени тәҹавүз әмри вермәјә бәрабәрдир!
Бу режимин чылғынлығына гаршы һеч олмаса “Бирҝә Әмәлијјат Гәрарҝаһы” тәшкил един.
Бу гәрар бу режимин ағасыны о гәдәр нараһат едәҹәк ки, о, дүнјада сүлһ јаратмаг вә әлчатмаз Нобел мүкафатыны алмаг үчүн сионист режимә әмрләрини дәјишәҹәк.
Фәләстинин аҹ вә мәзлум мүсәлманлары үчүн һеч бир иш ҝөрмәмисиз, һеч олмаса өз мәһвинизин гаршысыны алмаг үчүн кичик бир гәрар верин!”
