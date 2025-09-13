Һаартез: Гәтәрдән сонра Түркијә Исраилин нөвбәти һәдәфи ола биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, фашист Исраил режимин бир медиа органы хәбәрдарлыг едиб: “Исраилин Доһа шәһәринә һава һүҹумундан сонра, Анкара нөвбәти һәдәф ола биләр; бу аддым баш верәрсә, стратежи бир фәлакәтә вә Гәтәрдән даһа ҝениш нәтиҹәләри олан бир реҝионал бөһрана сәбәб ола биләр.”
Гејд едәк ки, бир нечы ҝүн өнҹә вәһши Исраил режиминин Гәтәрин шималындакы бир јашајыш комплексинә һава һүҹуму нәтиҹәсиндә Һәмасын апарыҹы данышыгларчысы Хәлил әл-Һијәнин оғлу вә бир Гәтәр тәһлүкәсизлик структурунун забитләриндән бири дә дахил олмагла алты нәфәрин һәјатыны итирдији билдирилиб.
Һааретз гәзети бу һадисә илә бағлы дәрҹ етдији јазысында Түркијәнин Исраилин нөвбәти һәдәфи ола биләҹәјини вурғулајыб вә белә бир гаршыдурманын нәтиҹәләринин фаҹиәви олаҹағыны билдириб.
Јазыда, Исраилин дахили тәһлүкәсизлик хидмәтинин (Шабак) Һәмасын Түркијәдәки бир груп тәрәфиндән - Итамар Бен-Ҝвир - Исраилин радикал дахили тәһлүкәсизлик назири үчүн суи-гәсд планыны поздуғуна даир хәбәри хатырладылыб.
Мәгаләдә белә бир әмәлијјатын һазырланмасында Анкаранын ролу олубму суалына јер верилиб. Һәрчәнд Түркијә һөкумәти һәр һансы бир әлагәни дәрһал инкар едиб, амма Тел-Әвивин ҝәләҹәкдә Истанбулда Һәмасын офисләринә гаршы бирбаша һүҹумлар һәјата кечирмәси еһтималынын олдуғу билдирилир.
