Тәбриздә Ҹәлаләддин Шаһ Хафинин 660 иллик әлјазмасынын тәгдиматы олуб / Икинҹи нүсхәси Мисирдәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәрһум фигһ Шејхи Ајәтуллаһ әл-Үзма Һаҹы Мәһәммәд Әмин Султан әл-Гәраинин оғлу Шејх Ҹавад Султан әл-Гәраи Ҹәлаләддин Шаһ Хафи диванынын надир вә нәфис әлјазмасынын Тәбриздә сахланылан надир китабына ишарә едиб.
Шејх Ҹавад дејиб: Бу надир китабын икинҹи нүсхәси Мисирин Гаһирә шәһәриндәки Худәјвијјә Китабханасынын әлјазма фондунда сахланылыр вә бу әсәр дүнјада 2 нүсхәдән чох дејил.
Јухарыда гејд олунан әлјазма 12,5 х 20,7 см өлчүдә, 2,3 см галынлыгда, һалгалы, 17 сәтирдән ибарәт 228 сәһифәдә (тәхминән 15 вә ја 17 мисра) ҹәми 3500-ә јахын бејтдән ибарәтдир.
Һиҹри 787-ҹи илин сәфәр ајында катиб “Мәсуд ибн Мәнсур ибн Әһмәд Мүттәбибин” дәсти-хәтти илә кәтан үзәриндә (һәм хариҹи, һәм дә дахили сәтһи ҝүл вә биткиләрлә бәзәдиләрәк, ҹилд тәзәләнәрәк) јазылмышдыр.
