Сумуд донанмасынын илк ҝәмиси Тунисдән Гәззәјә доғру јола дүшдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хәбәр мәнбәләри, Сумуд (Гәззәнин блокадасынын јарылмасы) донанмасынын илк ҝәмисинин Тунисин Бәнзерт лиманындан Гәззәјә доғру јола чыхдығыны билдирибләр.
Әлҹәзаирин мүхбири бу хәбәри верәрәк әлавә едиб: Диҝәр ҝәмиләр дә һәрәкәтә һазыр вәзијјәтдәдир вә бејнәлхалг суларда, диҝәр ҝәмиләр, хүсусилә Мәракеш вә диҝәр өлкәләрдән олан ҝәмиләр онлара гошулаҹаг.
Мәлуматлара әсасән, "Маринат" адлы Испанија ҝәмисинин һејәти, әксәријјәти Тунисли олмагла, Бәнзерт лиманыны тәрк едиб. Бу ҝәмијә бир чох Авропа фәаллары да гатылыб.
"Маринат" ҝәмиси лиманы тәрк едәркән, чохсајлы инсанлар мүхтәлиф милләтләрдән, Фәләстин вә өз өлкәләринин бајраглары илә ҝәмини јола салмаг үчүн лимана топлашыб.
