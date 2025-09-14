Јәһудиләрин вәһһаби гардашлары. Ниҝердә ​​ИШИД-ин һүҹумлары ҝүҹләнир / Бир нечә ајда 127 нәфәр өлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һуман Риҝһтс Wатҹһ тәшкилаты билдириб ки, гондарма ИШИД адлы террор үнсүрләри ҹари илин март ајындан бәри Ниҝерин гәрбиндә ән азы 5 өлүмҹүл һүҹум һәјата кечириб вә нәтиҹәдә 127-дән чох динҹ сакин һәлак олуб.
Ниҝерин Мали вә Буркина-Фасо илә сәрһәдиндә јерләшән Тиллабери бөлҝәсинә верилән һесабатда бу һүҹумлар ИШИД-ин сон илләрдә һәјата кечирдији ән ганлы әмәлијјатлардан бири кими гијмәтләндирилир.
Һесабатда Ниҝерија ордусунун кәндлиләрин дәфәләрлә етдији хәбәрдарлыглара вә онларын дәстәк чағырышларына мәһәл гојмадығы вурғуланыр.
