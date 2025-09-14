Трампын хүсуси нүмајәндәси Кабулда Талибанын јүксәк вәзифәли рәсмиси илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президентинин мәһбусларла иш үзрә хүсуси нүмајәндәси Адам Боеһлер Талибанын баш назиринин игтисади мәсәләләр үзрә мүавини Молла Әбдүл Гани Барадар илә ҝөрүшүб вә данышыглар апарыб.
Әбдүл Гани Барадарын Кабулдаки офисиндә баш тутан бу ҝөрүшдә тәрәфләр Әфганыстан, реҝион вә дүнјада мөвҹуд вәзијјәти мүзакирә етмәклә јанашы, Әфганыстан вә АБШ арасында икитәрәфли сијаси вә игтисади әлагәләрә даир дә фикир мүбадиләси апарыблар.
Молла Барадар бу ҝөрүшдә Әфганыстан игтисадијјатынын јахшылашдығыны, инзибати коррупсијанын олмадығыны вә мүхтәлиф секторлара инвестисија үчүн зәмин һазырландығыны дејиб.
О, һәмчинин әлавә едиб ки, наркотикләрин беҹәрилмәси вә ганунсуз дөвријјәсинин гаршысы там алыныб, ишсизлик сәвијјәси азалыб вә Әфганыстан валјутасынын хариҹи валјуталара нисбәтдә дәјәри сабит галыб.
Залмај Хәлилзады ҝөрүшдә мүшајиәт едән Боллер дә Доһа разылашмасынын һәјата кечирилмәсини вурғулајараг, АБШ-ын Әфганыстанла игтисади әмәкдашлыға вә әсир мүбадиләсинә һазыр олдуғуну билдириб.
Гејд едәк ки, Талибан вә АБШ арасында 2020-ҹи илин февралында Гәтәрин пајтахты Доһада имзаланан сүлһ сазишини Талибан адындан Молла Әбдүл Гани Барадар вә АБШ-ын Әфганыстан үзрә о заманкы нүмајәндәси Залмај Хәлилзад имзалајыб.
