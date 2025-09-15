  1. Ana səhifə
Әрагчи: Иран бүтүн мүсәлман гардаш вә баҹыларынын јанындадыр

15 sentyabr 2025 - 18:36
Xəbər kodu: 1727294
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әрагчи: Мән Доһадајам вә Иран халгы адындан ачыг бир месаж верирәм: Иран Ислам Республикасы Гәтәр илә вә әслиндә бүтүн мүсәлман гардаш вә баҹыларынын јанындадыр, хүсусилә дә бөлҝәни тәһдид едән бәла илә мүбаризәдә.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири, Гәтәрин Доһа шәһәриндә кечирилән Фөвгәладә Ислам - Әрәб Хариҹи Ишләр Назирләри ҝөрүшүндә иштирак етмәк үчүн бу өлкәјә рәсми дәвәт илә сәфәр едиб.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, ҹәнаб Әрәгчи, бир месажында вурғулајыб ки, Иран бүтүн мүсәлман гардаш вә баҹылары илә бир јердәдир.

Әрагчи, кечмиш Х сосиал шәбәкәсиндәки пајлашымында јазыб: Мән Доһадајам вә Иран халгы адындан ачыг бир месаж верирәм: Иран Ислам Республикасы Гәтәр илә вә әслиндә бүтүн мүсәлман гардаш вә баҹыларынын јанындадыр, хүсусилә дә бөлҝәни тәһдид едән бәла илә мүбаризәдә.

