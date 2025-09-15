Гәтәр: Исраилин Доһаја һүҹуму дөвләт террорудур / Бу режимин јеҝанә мәгсәди данышыглары позмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәтәрин баш назири вә хариҹи ишләр назири Мәһәммәд бин Әбдүлрәһман әл-Сани, сионист режимин сон һүҹумуну Доһаја гаршы дөвләт террору адландырыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, араг, Мәһәммәд бин Әбдүлрәһман әл-Сани бу вәһши һәрәкәтин бејнәлхалг һүгугун вә Гәтәрин суверенлијинин ачыг шәкилдә позулмасы олдуғуну билдириб.
О әлавә едиб: Исраилин бу тәҹавүзү елә бир вахтда баш вериб ки, Доһа Гәззада мүһарибәнин дајандырылмасы вә атәшкәслә бағлы данышыглара ев саһиблији едирди. Онун сөзләринә ҝөрә, һүҹум тәкҹә бир мәканы дејил, васитәчилик принсипләрини вә сүлһ сәјләрини һәдәф алыб.
