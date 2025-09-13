  1. Ana səhifə
Дүнја университетләри сионист Исраил режимини Гәззадакы ҹинајәтләринә ҝөрә Елми тәҹридә мәһкум етди

13 sentyabr 2025 - 20:21
Фашист Исраил режими дүнја университетләри тәрәфиндән елми тәҹридә мәһкум галды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Тәл-Әвивин Гәззадакы ҹинајәткар фәалијјәтләри илә бағлы вә сионист Исраил режим университетләринин Моссадла әмәкдашлығындан сонра, дүнја университетләринин тәмсилчиләри, фашист Исраил режимин университетләри илә әлагәләрини дајандырыб вә ја тәхирә салыб.

Ејни заманда, ушаг гатили Исраил режим университетләри барәсиндә Тел-Әвивин Фәләстинлиләрә гаршы һәјата кечирдији ҹинајәткар фәалијјәтләрлә әмәкдашлыг етдијинә даир мүзакирәләрин артмасы илә, дүнја үзрә университетләр, елми институтлар вә академик гурумлар бу гатил режимин университетләри илә әлагәләрини кәсирләр.

