Дүнја университетләри сионист Исраил режимини Гәззадакы ҹинајәтләринә ҝөрә Елми тәҹридә мәһкум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Тәл-Әвивин Гәззадакы ҹинајәткар фәалијјәтләри илә бағлы вә сионист Исраил режим университетләринин Моссадла әмәкдашлығындан сонра, дүнја университетләринин тәмсилчиләри, фашист Исраил режимин университетләри илә әлагәләрини дајандырыб вә ја тәхирә салыб.
Ејни заманда, ушаг гатили Исраил режим университетләри барәсиндә Тел-Әвивин Фәләстинлиләрә гаршы һәјата кечирдији ҹинајәткар фәалијјәтләрлә әмәкдашлыг етдијинә даир мүзакирәләрин артмасы илә, дүнја үзрә университетләр, елми институтлар вә академик гурумлар бу гатил режимин университетләри илә әлагәләрини кәсирләр.
