Испанијанын баш назири: Нүвә бомбаларымыз јохдур, лакин Исраилин һүҹумларыны дајандырмаг үчүн сәјләримиздән әл чәкмәјәҹәјик \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанијанын баш назири Педро Санчес өлкәсинин һәрби мәһдудијјәтләрини вурғулајараг билдириб ки, Мадрид тәкбашына Исраилин Гәззаја һүҹумларыны дајандыра билмәз, лакин о, дипломатик сәјләрдән вә сионист режимә гаршы јени санксијалардан әл чәкмәјәҹәк. Бу бәјанатлар Испанија илә Исраил арасында ҝәрҝинлијин артмасына вә Испанија сәфиринин Тәл-Әвивдән ҝери чағырылмасына сәбәб олуб.
Испанијанын баш назири Педро Санчес вурғулајараг дејиб: "Испанијанын нүвә бомбасы, тәјјарәдашыјан ҝәмиси вә бөјүк нефт еһтијатлары јохдур. Исраилин Гәззаја һүҹумуну тәкбашына дајандыра билмәрик, лакин бу, сәјләрдән әл чәкмәк демәк дејил".
Даһа сонра о, сионист режимә гаршы доггуз јени санксијалар пакетини ачыглады:
Исраиллә силаһ тиҹарәтинә там гадаға
Исраилин гејри-гануни јашајыш мәнтәгәләриндән мал идхалына гадаға
Исраил һәрби јанаҹаг ҝәмиләринин Испанија лиманларындан кечмәсинә гадаға
Исраил һәрби тәјјарәләринин Испанија һава мәканында учмасына гадаға гојулуб
Гәззада һәрби ҹинајәтләрдә иштирак едәнләрин Испанијаја ҝиришинә гадаға гојулуб
Гејри-гануни јашајыш мәнтәгәләринин сакинләри үчүн консуллуг хидмәтләринин мәһдудлашдырылмасы
Рәфаһ кечидиндә АИ сәрһәд гүввәләринин сајынын артмасы
Фәләстинлиләр үчүн јени кәнд тәсәррүфаты вә тибб лајиһәләринин һәјата кечирилмәси
УНРWА-ја малијјә јардымынын артырылмасы (10 милјон авро) вә Гәзза үчүн һуманитар бүдҹәјә 150 милјон авронун ајрылмасы
Санчес вурғулајыб ки, бу тәдбирләр “фәләстинлиләрин әзабларыны јүнҝүлләшдирмәк вә Нетанјаһу һөкумәтинә тәзјиги артырмаг үчүн” нәзәрдә тутулуб.
Sizin rəyiniz