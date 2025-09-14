Шотландија Мәсҹидләри тәһлүкәсизлик тәдбирләрини ҝүҹләндирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шотландијадакы Мәсҹидләр бир нечә исламафобија һүҹумларынын вә Ислам мәркәзләринә едилән һүҹумларын гаршысынын алынмасындан сонра тәһлүкәсизлик тәдбирләрини ҝүҹләндирибләр. Глазгода өлкәнин ән бөјүк мәсҹиди һазырда 24 саат мүһафизә алтындадыр.
Јерли медианын мәлуматына ҝөрә, Шотландија Мәсҹидләр Ассосиасијасынын үзвү Өмәр Әфзал ҹәмијјәтдә бөјүк горху вә тәшвиш олдуғуну дејиб.
О әлавә едиб: "Бәзи мәркәзләрдә әввәлләр мүһафизәчиләр ишләјирди; инди, сон бир нечә ајда баш верән һадисәләрдән сонра Глазго Бөјүк Мәсҹиди 24 саат мүһафизә алтына алыныб."
Бундан әлавә олараг, Нјутон Меарнс Ислам Мәркәзи бу јахынларда бир кишинин күчәдә мәктәбли гыза һүҹум етдијини вә мүсәлманлары тәһдид етдијини ачыглајыб.
Һәмчинин бу илин августунда Шотландија мәһкәмәси Гринокда мүсәлман мәркәзини јандырмаға ҹәһд едән 17 јашлы ҝәнҹи 10 ил һәбс ҹәзасына мәһкум едиб.
Sizin rəyiniz