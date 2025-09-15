  1. Ana səhifə
Он минләрлә сионист гатил һәрбичи реабилитасија мәркәзләриндә мүалиҹә алыр

Һесабламалар ҝөстәрир ки, 2028-ҹи илә гәдәр сионист ордусунун әлилләри 100 мин нәфәрә чатаҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист сионист режимин Мүдафиә Назирлији, Гәзза мүһарибәси нәтиҹәсиндә 20 мин сионист һәрбичисинин реабилитасија мәркәзләриндә мүалиҹә олундуғуну етираф едиб.

Бу мәркәзин ачыгламасына әсасән, һесабламалар ҝөстәрир ки, 2028-ҹи илә гәдәр сионист ордусунун әлилләри 100 мин нәфәрә чатаҹаг.

Сионист режимин Һааретз гәзети дә Мүдафиә Назирлијиндән ситат ҝәтирәрәк, Гәзза мүһарибәси нәтиҹәсиндә јаралананларын 55%-инин психоложи позунтулардан әзијјәт чәкдијини билдириб.

