Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист сионист режимин Мүдафиә Назирлији, Гәзза мүһарибәси нәтиҹәсиндә 20 мин сионист һәрбичисинин реабилитасија мәркәзләриндә мүалиҹә олундуғуну етираф едиб.
Бу мәркәзин ачыгламасына әсасән, һесабламалар ҝөстәрир ки, 2028-ҹи илә гәдәр сионист ордусунун әлилләри 100 мин нәфәрә чатаҹаг.
Сионист режимин Һааретз гәзети дә Мүдафиә Назирлијиндән ситат ҝәтирәрәк, Гәзза мүһарибәси нәтиҹәсиндә јаралананларын 55%-инин психоложи позунтулардан әзијјәт чәкдијини билдириб.
