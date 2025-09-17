Һәмас вә Ислами Ҹиһад: Ишғалчы јәһуди режимин ҹинајәтләри АБШ-нин дәстәји илә һәјата кечирилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Һәмас вә Ислами Ҹиһад һәрәкатлары, Исраил режиминин јени әмәлијјата башладығыны вә ону Гәзза шәһәрини тамамилә ишғал етмәк мәгсәдилә ҝенишләндирмәсини гынајараг бәјанат јајыблар.
Һәр ики Мүгавимәт Һәрәкаты, ишғалчы режимин сон ҹинајәтләринин АБШ-нин дәстәји вә һимајәси алтында һәјата кечирилдијини вурғулајыблар.
Бәјанатларда билдирилир:
“Исраилин Фәләстин халгына гаршы Гәзза шәһәриндәки һәрби террор әмәлијјатыны ҝенишләндирмәси вә бу шәһәрдәки вәһши һүҹумларынын артмасы, ејни заманда мүһарибә ҹинајәткары Нетанјаһу вә онун кабинетинин ҝенишмигјаслы әмәлијјатлар елан етмәси илә әлагәдардыр. Бу, реҝионда һуманитар фәлакәти даһа да дәринләшдирмәклә јанашы, һәм дә тәшкилатланмыш сојгырымы вә етник тәмизләмәни даһа да ҝүҹләндирир.”
