Дүнја Ҝүләш Федерасијасы Иранын реваншы илә бағлы һесабат јајымлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнја Ҝүләш Федерасијасы, Рәһман Әмузад Хәлилинин 65 кг чәки дәрәҹәсиндәки чемпионлуғуну “сәрт интигам” адландырды.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Федерасијанын тәгдим етдији һесабатда, Иран ҝүләшинин “гара пәләнҝи”нин Загребдәки ҝүҹ нүмајишинә тохунулараг јазылыб:
Рәһман Әмузад тәкҹә јапонијалы Котаро Кивкадан Олимпија финалындакы мәғлубијјәтин интигамыны алмагла кифајәтләнмәди, һәм дә буну инанылмаз бир шәкилдә һәјата кечиртди.
О, сәрбәст ҝүләш үзрә јарышларын сон ҝүнүндә, Загреб Аренасында кечирилән финалда 65 кг чәки дәрәҹәсиндә рәгибини 10:0 һесабы илә мәғлуб едәрәк чемпион олду.
Һесабатын давамында Әмузадын мүсаһибәсинә дә јер верилиб: Мән һәгигәтән чох чалышдым вә бу ан үчүн демәк олар ки, бир ил ҝөзләдим. Бу чемпионлуг мәним үчүн бөјүк хошбәхтликдир. Мән һәм физики, һәм зеһни, һәм дә тактики бахымдан чох әзијјәт чәкдим.
Sizin rəyiniz