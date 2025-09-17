ИИР ХИНИ ҹәнаб Бәгаи Франсаја сәсләнди: Меһдијә Исфәндијаринин ҹинајәти Фәләстин халгыны дәстәкләмәк олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү мәтбуат конфрансында Франсада һәбсдә олан Иран вәтәндашы Меһдијә Исфәндијаријә гаршы ирәли сүрүлән иттиһамларын әслиндә онун Фәләстин халгына вердији дәстәкдән гајнагландығыны вә бу һәбсин һүгуги нөгтеји-нәзәрдән “өзбашына һәбс”, сијаси бахымдан исә “ҝиров ҝөтүрмә” кими гијмәтләндирилдијини билдириб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү ҹәнаб Исмаил Багири, Меһдијә Исфәндијаринин һәбси илә бағлы вәзијјәтә тохунараг, бу ҝүн сәһәр (чәршәнбә, 17 сентјабр) кечирдији мәтбуат конфрансында дејиб:
"Она гаршы ирәли сүрүлән иттиһамлар "Х" сосиал шәбәкәсиндә мүәјјән месажлар дәрҹ етмәси, онларын фикринҹә "террора тәһрик" етмәкдир. Бу иттиһамын мәнасы одур ки, о, Гәззада баш верәнләри тәнгид едиб. Она ҝөрә дә онун ҹинајәти маһијјәтҹә мәзлум Фәләстин халгына дәстәк вермәкдән башга бир шеј дејил".
О, һәбсинин маһијјәти барәдә дә әлавә едиб: “Әҝәр даһа дәгиг вә һүгуги вә ја инсан һүгуглары призмасындан данышмаг истәсәк, онун һәбси “әсассыз һәбс” нүмунәсидир вә сијаси бахымдан бу, “ҝиров ҝөтүрмә”нин бир нөвү сајыла биләр”.
