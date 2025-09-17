Сионист режим тәрәфиндән дөвләт сәвијјәсиндә терроризм; бомбаја чеврилән пејҹерләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 2024-ҹү ил сентјабрын 17 вә 18-дә Ливанда минләрлә пејҹерин партламасы ҝөстәрди ки, фашист Исраил режимин ҝүндәлик рабитә васитәләриндән белә өлүмҹүл силаһ кими истифадә едәрәк, горху вә вәһшәт јарадыр вә мүгавимәт гүввәләрини зәифләтмәјә чалышыр.
Хатырладаг ки, бу партлајышлар мүрәккәб вә планлашдырылмыш әмәлијјат нәтиҹәсиндә баш вердији билдирилди, онларла инсанын өлүмүнә вә минләрлә вәтәндашын јараланмасына сәбәб олду. Рәсми статистикаја ҝөрә 37 шәһид вә 3,400-дән чох јаралы бу террор әмәлијјатынын гурбанлары олду.
Еләҹә дә реҝионал вә бејнәлхалг медиада ҝениш әкс-сәда доғурду. Гурбанларын чохуну Һизбуллаһ гүввәләри тәшкил едирди; лакин өлдүрүлән вә јаралананлар арасында бир сыра мүлки шәхсләр дә вар иди ки, бу мәсәлә инсан һүгугларынын позулмасы илә бағлы ҹидди нараһатлыглар јаратды. Амма...
