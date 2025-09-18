Шејх Нәим Гасым: Исраил мүтләг сүгут едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһ Һәрәкатынын баш катиби Шејх Нәим Гасым, сионист режимин пејҹер партлајышларына ҝөрә төрәтдији ҹинајәтин илдөнүмү мүнасибәтилә чыхыш едиб.
Шејх Нәим Гасым, һадисә нәтиҹәсиндә јаралананлара хитабән дејиб: “Сиз инди мүалиҹә олунурсуз вә бунун өһдәсиндән ҝәләҹәксиниз. Сиз бу ағыр имтаһандан үзүағ вә сағлам чыхдыныз. Сиз јолунузу заһири ҝөрүнтүдән даһа үстүн олан бәсирәтлә давам етдирирсиниз.”
О әлавә едиб: “Дүшмән сизин бу мүбаризәдәки ролунузу арадан галдырмаға чалышды, лакин сиз һәлә дә бу ролу ојнамаға давам едирсиниз. Јолунуздан дөнмәјин, чүнки сизин мүалиҹә һалында белә етдијиниз ишин дәјәри чох бөјүкдүр. Сиз Имам Һүсејн (ә) вә лидерләрин јолуну давам етдирирсиниз. Сиз ән бөјүк мүгавимәтсиниз. Билин ки, Исраил мүтләг сүгут едәҹәк, чүнки бу режим тәҹавүзкар, ҹинајәткар вә ишғалчыдыр. Гәләбә исә сизинләдир.”
