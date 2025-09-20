НАТО вә Гәрб Иттифагынын гаты рәгиби BRICS, Јазарлар Бирлијини јаратды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: BRICS тәшкилатына үзв өлкәләрин нүмајәндәләри, бу тәшкилатын Бразилијада кечирилән икинҹи «Әнәнәви Дәјәрләр» форумунун сонунда BRICS Јазарлар Бирлијинин (BRICS Әдәбијјат Шәбәкәси) јарадылмасына даир бәјанат имзаладылар.
ИРНА-нын Москвадакы мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, бу бејнәлхалг тәшкилат, BRICS өлкәләринин јазычыларыны, әдәбијјат тәдгигатчыларыны вә нәшријјатчыларыны мәдәнијјәтләрарасы чохшахәли мүбадиләни инкишаф етдирмәк үчүн бирләшдирәҹәк.
Шәбәкәнин јарадылмасы тәшәббүсүнү Чин ирәли сүрмүшдү.
Бәјаната ҝөрә, BRICS Әдәбијјат Шәбәкәсинин илкин рәһбәрлији Русија Јазычылар Бирлијинин сәдри Вадим Торхин вә Бразилија Әдәбијјат Академијасынын президенти Маркус Фритас тәрәфиндән һәјата кечириләҹәк вә диҝәр BRICS өлкәләриндән нүмајәндәләр бу тәшкилатын идарә һејәтинә дахил олаҹаг.
