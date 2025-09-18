Ирәвани: Әфганыстанын ҝәләҹәјини јалныз әфганлар мүәјјән етмәлидир; Хариҹдән тәтбиг олунан истәнилән мәҹбури һәлл јолу давамлы ола билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынн БМТ-дәки сәфири Әмир Сәид Ирәвани билдириб ки, Әфганыстанын ҝәләҹәји јалныз әфган халгы тәрәфиндән мүәјјән едилмәли вә бу ҝәләҹәк онлара мәхсус олмалыдыр.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, ҹәнаб Әмир Сәид Ирәвани, әлавә едиб ки, хариҹдән тәтбиг олунан һәр һансы мәҹбури һәлл нә давамлыдыр, нә дә гәбул едилә биләр.
Даһа сонра Ирәвани ҹәнаблары вурғулајыблар: “Һазыркы һакимијјәт, Әфганыстандакы фактики вәзијјәтин бир һиссәсидир вә бејнәлхалг иҹманын онларла әмәкдашлыг етмәкдән башга сечими јохдур.”
Гејд едәк ки, Иран Ислам Республикасы, Әфганыстанла 900 километрдән чох сәрһәди олан вә илләрдир милјонларла әфган гачгынына сығынаҹаг вермиш бир гоншу олараг, Әфганыстанда сүлһ, сабитлик вә инкишафы бирбаша өз милли тәһлүкәсизлији вә реҝионал сабитликлә әлагәләндирир. Буна ҝөрә дә, Иран һәлә дә Әфганыстанын фактики һакимијјәти илә икитәрәфли вә реҝионал сәвијјәдә актив шәкилдә әмәкдашлыг едир. Иран һәмчинин, БМТ-нин нәзарәти алтында кечирилән Доһа данышыгларында фәал иштирак едиб вә бу просесдә конструктив рол ојнајыб.
