Шимали Кореја јени ПУА сынаглары кечириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: КХДР Дөвләт Ишләри Комитәсинин сәдри Ким Чен Ын пилотсуз учуш апаратларынын (ПУА) сынагларыны изләјиб.
Аз.сһафагна.ҹом хәбәр верир ки, сынагдан кечирилән ПУА-лар елми-тәдгигат институтларында һазырланыб вә Пилотсуз Авиасија Техникасы Бирлијинә мәхсус мүәссисәләрдә истеһсал олунур.
КХДР лидери 18 сентјабрда “стратежи вә тактики кәшфијјат ПУА-сы вә чохмәгсәдли дронлар да дахил олмагла мүхтәлиф пилотсуз силаһларын хүсусијјәтләри илә әтрафлы таныш олуб”.
“Мүшаһидәләр заманы стратежи кәшфијјат ПУА-сынын һәрби-стратежи дәјәри вә јениликчи хүсусијјәтләри, еләҹә дә ‘Кымсон’ серијасына аид тактики зәрбә пилотсуз апаратларынын үстүн дөјүш габилијјәти ајдын шәкилдә тәсдигини тапды”, – мәлуматда гејд олунур.
Ким Чен Ын һәмчинин “тәтбиг едилән јени сүни интеллект технолоҝијаларынын инкишафы вә пилотсуз апаратларын күтләви истеһсалынын ҝенишләндирилмәси” тәдбирләрини мүзакирә едиб.
Һәмин ҝүн јолдаш Ким Чен Ын Пилотсуз Авиасија Техникасы Бирлијинин техники потенсиалынын даһа да ҝенишләндирилмәси вә мөһкәмләндирилмәсинә даир тәшкилати тәдбирләрин әкс олундуғу мүһүм лајиһәни тәсдигләјиб вә имзалајыб.
Sizin rəyiniz