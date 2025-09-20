Суријаја һаким кәсилмиш террорчу Ҹолани режиминин АБШ-дакы сәфирлијиндә “бајраг мәрасими”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹүмә ҝүнү Суријанын фактики бајрағы АБШ-ын пајтахты Вашингтондакы сәфирлик бинасында јенидән галдырылыб.
Он бир илдир бағлы галан дипломатик корпусун ачылыш мәрасими вәһһаби Ҹолани террорчу режиминин Хариҹи Ишләр Назири Әсәд әл-Шејбанинин Америка Бирләшмиш Штатларына сәфәри чәрчивәсиндә кечирилиб.
Бу сәфәр сон 25 илдә Сурија хариҹи ишләр назиринин АБШ-а етдији илк рәсми зијарәт кими дәјәрләндирилир. Данышыглар заманы Суријаја гаршы гүввәдә олан санксијаларын ләғви вә фашист Исраил режим илә тәһлүкәсизлик разылашмасына даир мүзакирәләрин апарылмасы нәзәрдә тутулур.
CBS телеканалынын мәлуматына ҝөрә, јахын ҝүнләрдә БМТ Баш Ассамблејасы чәрчивәсиндә АБШ Президенти Доналд Трамп илә вәһһаби террорчу Голани арасында мүмкүн ҝөрүшүн кечирилмәси үчүн һазырлыглар апарылыр.
Дипломатик мәнбәләр һесаб едир ки, Ҹолани һөкумәти бу просес васитәсилә Гәрб дөвләтләри илә мүнасибәтләри нормаллашдырмаға вә бунунла да ишғалы вә террорчу Исраил режимдән гајнагланан тәһдидләрә гаршы өз тәһлүкәсизлијини ҝүҹләндирмәјә чалышыр.
Sizin rəyiniz