Фото Хәбәр | Италијанын шәһәрләриндә он минләрлә анти-сионистләрин мәзлум Гәзза халгына дәстәк нүмајишләри
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: он минләрлә Италија вәтәндашы фашист Исраил режимин Гәзза золағындакы ҹинјәтләринә, о ҹүмләдән Сојгырым вә Гәзза шәһәринин ишғалына етираз етмәк үчүн өлкәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә јүрүш кечирибләр. Нүмајишләр Рома, Милан, Неапол, Турин вә Болонја кими бөјүк шәһәрләрдә кечирилиб. Ромада Сапиенза Университетинин гаршысындан башлајан јүрүш шәһәр мәркәзинә гәдәр давам едиб. Әлләриндә Фәләстин бајраглары тутан етиразчылар “Фәләстинә азадлыг”, “Биз һамымыз сионистләрин әлејһинәјик” кими шүарлар сәсләндирибләр. Митингләр полисин бөјүк иштиракы илә мүшајиәт олунуб, бәзи јерләрдә издиһамы нәзарәт алтына алмаг үчүн полис мүдахиләләр едиб.
18 sentyabr 2025 - 13:25
Xəbər kodu: 1728427
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz