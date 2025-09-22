Ҝөјдәки Мәсҹид: Шәрги Боснијадакы чохәсрлик Кушлат Мәсҹиди \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Ҝөјдәки мәсҹид” адланан Куслат мәсҹиди алты әср боју Боснијада Дринжача чајы канјону-(дар вә дәрин дәрәләр) үзәриндә уҹалан, иман вә тарихин ҹанлы шаһидидир.
Дринжача чајы Канјонунун үстүндә, 500 метрлик (1640 фут) јашыл гајалыгда, Боснија вә Һерсеговинанын ән диггәтчәкән јерләриндән бириндә, өлкәнин ән гәдим мәсҹидләриндән бири һесаб едилән 15-ҹи әсрә аид Кушлат Мәсҹиди јерләшир.
Учурумдан јухары галхан, санки јерлә ҝөј арасында асылмыш Мәсҹидә анҹаг дар мешә ҹығырындан кечмәклә чатмаг олар.
Узун-узады ҹығыр јолларла јухары дырмашан шәхсләр әтрафдакы тәпәләрин, дәрәләрин вә чајын һејрәтамиз мәнзәрәси илә гаршылашаҹаглар - бу о гәдәр тәсир едиҹи мәнзәрәдир ки, јерлиләр ону "сәмадакы Мәсҹид" адландырырлар.
Кушлат Мәсҹиди јахынлыгдакы кәндләрдә даһа әлчатан мәсҹидләрин тикилмәсинә ҝөрә өз үстүнлүјүнү итирсә дә, бөјүк символик вә дини әһәмијјәтини сахламышдыр. Бу Мәсҹид Ҹүмә вә бајрам намазлары, еләҹә дә диҝәр хүсуси ҝүнләр үчүн ибадәтчиләрин үзүнә ачыгдыр.
Мәсҹидин ады Истанбул түркҹәсиндә гуш мәнасыны верән "куш" сөзүндәндир. Јерли гадынлар бир вахтлар Кушлатла әлагәли шаһинләрин тәсвирләрини, еһтимал ки, таҹирләр вә сәјаһәтчиләр үчүн сувенир кими парчалар үзәринә тикирдиләр.
Мемар Аһмет Һадровиҹ'ин дедијинә ҝөрә, гураглыг илләриндә дин мүәллимләри "дова" кими танынан әнәнәви јағыш намазыны гылмаг үчүн кәндлиләрлә бирликдә ушаглары да Мәсҹидә ҝәтирирдиләр.
1993-ҹү илдә Боснија вә Һерсеговинада амансыз мүһарибә заманы Кушлат Мәсҹиди Сербләр тәрәфиндән јандырылыб.
Бошнакларын әтраф кәндләрә гајытмасындан вә Ислам иҹмасы тәрәфиндән һазырлыг ишләриндән сонра орижинал материаллардан истифадә едилмәклә Кушлат Мәсҹиди ејни јердә диггәтлә јенидән гурулду вә тәхминән ијирми илдән сонра рәсми олараг јенидән ачылды.
О вахтдан бәри адәт-әнәнәләр ҹанланыр. Үмуми ҹүмә намазы һәр ил августун сон ҹүмә ҝүнү, сон илләрдә исә мүсәлманларын мүгәддәс Рамазан ајында да гылыныр.
Бу ҝүн Кушлат Мәсҹиди тәкҹә кечмишин јадиҝары дејил, һәм дә мөһкәмлик дөзүмлүлүк рәмзидир – Боснија вә Һерсеговинанын мәдәни вә мәнәви ирсинин дағылмасына вә заманын кечмәсинә бахмајараг давам етдијини хатырладыр.
