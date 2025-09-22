Италија гатил Исраил режимини бејнәлхалг туризм сәрҝисиндән кәнарлашдырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режимин Гәзза золағына гаршы давам едән ганлы тәҹавүзүнә етираз олараг, Италија ҝәлән ајын октјабрында Римини шәһәриндә кечирилмәси планлашдырылан “ТТҜ Травел Ехпериенҹе 2025” бејнәлхалг туризм сәрҝисиндә бу режими иштиракдан кәнарлашдырыб.
Римини шәһәринин мери Ҹәмил Садголвад билдириб ки, сионист режимин јармаркадан чыхарылмасы гәрарынын Гәзза золағында Фәләстин халгына гаршы давам едән сојгырымы сәбәбиндән верилиб.
