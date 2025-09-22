Иранын хариҹи ишләр назири дипломатик нүмајәндә һејәтинә башчылыг едәрәк Нју-Јорка ҝәлиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк – ИРНА – Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблејасынын 80-ҹи сессијасында иштирак етмәк үчүн базар ертәси јерли вахтла (22 сентјабр 2025-ҹи ил) дипломатик нүмајәндә һејәтинә башчылыг едәрәк Нју-Јорка ҝәлиб.
Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблејасынын иллик сессијасында иштирак етмәк үчүн Нју-Јорка сәфәр едән Иран дипломатик хидмәтинин рәһбәри Ҹон Кеннеди һава лиманында Иранын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани тәрәфиндән гаршыланыб.
Хариҹи ишләр назирини бу сәфәрдә онун ики мүавини, Мәҹид Тахт Рәванчи вә Казым Гәрибабади, Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаји, һәмчинин Хариҹи Ишләр Назирлијинин Америка үзрә хүсуси көмәкчиси вә баш директору Зәһра Иршади дә дахил олмагла, үч көмәкчиси мүшајиәт едир.
Sizin rəyiniz