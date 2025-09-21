Русија: Атом Аҝентлији илә разылашма Иранын мәсулијјәтли јанашмасынын сүбутудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Гаһирә разылашмасыны алгышлајыб.
ИРНА-нын Москвадакы мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, Марија Захарова 18 сентјабр 2025-ҹи ил, ҹүмә ахшамы ҝүнү журналистләрин суалларыны ҹавабландырараг билдириб: “Иран Ислам Республикасынын Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә әлдә етдији анлашма вә онун Иран Али Тәһлүкәсизлик Шурасы тәрәфиндән тәсдиги Теһран тәрәфиндән мәсулијјәтли јанашманын ҝөстәриҹисидир.”
О, әлавә едиб: “Бу ҝөрүшүн үмидвериҹи нәтиҹәләри Иранын нүвә мәсәләсиндәки ҝәрҝин вәзијјәти сабитләшдирәрәк әһәмијјәтли дәрәҹәдә јахшылашдыраҹаг.”
Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү, билдириб: “Биз Гаһирә разылашмасынын һәјата кечирилмәси үчүн Иран тәрәфиндән атылан давамлы аддымлары диггәтлә изләјирик вә Иран Али Тәһлүкәсизлик Шурасынын буну тәсдигләмәсини мәсулијјәтли јанашманын сүбуту вә Теһран тәрәфиндән әлдә олунмуш разылашмалара садиглијин тәсдиги кими гијмәтләндиририк.”
