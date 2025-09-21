Сепаһ: Дүшмәнин һәр һансы јени сәһв һесабламалары, ағыр вә ибрәтамиз ҹавабла гаршыланаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу мүгәддәс мүдафиә һәфтәсинин башланмасы мүнасибәтилә бәјанат јајымлајыб.
Гејд олунан бәјанатында билдирилиб ки, дүшмәнин һәр һансы јени сәһв һесабламалары вә тәҹавүзү баш верәрсә, Иран Ислам Республикасы дөјүш мејданында тәшәббүсү тамамилә әлә кечирәҹәк вә она ағыр, ибрәтамиз вә әзиҹи ҹаваб верәҹәк.
Бәјанатда гејд олунур:
Гүрурлу Иран халгына әминликлә билдиририк ки, халгын өвладлары олан гүдрәтли Сепаһ вә диҝәр силаһлы гүввәләр һәр ҝүн дөјүш габилијјәтләрини, һүҹум вә мүдафиә ҝүҹләрини, һәмчинин стратежи имканларыны артырмагда давам едирләр.
Дүшмәнин һәр һансы јени сәһвн һесабламасы вә тәҹавүзү баш верәрсә, Иран Ислам Республикасы дөјүш мејданында тәшәббүсү әлинә алаҹаг вә она ағыр, әзиҹи вә унудулмаз ҹаваб верәҹәк.
Сон мүһарибә тәҹрүбәси ҝөстәрди ки, ән сәрт игтисади санксијалар вә дүшмәнин чохшахәли тәзјигләринә бахмајараг, өлкәнин силаһлы гүввәләри милли билик вә баҹарыглара сөјкәнәрәк һәрби вә мүдафиә саһәсиндә там өзүнүтәминат, инкишаф вә мүдафиә ҝүҹү әлдә едиб. Ҝүҹлү команда гурулушу илә тәҹһиз олунан бу гүввәләр, габагҹыл ордуларла мүбаризәдә тәшәббүсү әлдә сахлајараг гәләбә чалыб вә дүшмәнин бүтүн мәгсәдләрини боша чыхарыблар.
