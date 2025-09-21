Тројка өлкәләринә сәсләнән Хәтибзадә: Авропа реҝионда ҝәрҝинлији артырмаг үчүн бәһанә ахтарыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назиринин көмәкчиси Сәид Хәтибзадә БМТ санксијаларынын гајтарылмасынын мүмкүнлүјүнә вә Авропа өлкәләринин нәзәрдән кечирмә механизминин ишә салынмасына мане олмасы илә бағлы олајлара ҹаваб олараг үч Авропа өлкәсинин (Үчлүк) ҝәрҝинлији артырмаг үчүн бәһанә ахтардығы барәдә хәбәрдарлыг едиб.
О, дипломатијаја ҝедән јолун һәлә бағланмадығыны вә ҝәрҝинлијин сәвијјәсини јүксәлтмәкдәнсә дипломатијанын һәмишә даһа јахшы вариант олдуғуну вурғулајыб.
Sizin rəyiniz