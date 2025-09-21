Сон једди ҝүндә баш верән мүһүм һадисәләр вә гондарма Тел-Әвив режиминин биржа базарынын чөкмәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон једди ҝүндә Гәрби Асија бөлҝәсиндә бир сыра мүһүм һадисәләр баш вериб.
Бу мүһүм һадисәләрә, фашист сионист режиминин Ливанын ҹәнубуна Һизбуллаһа аид һәрби базаны бәһанә едәрәк давамлы һүҹумлары, Гәзза халгыны аҹлыгла сыхышдырмаға давам етмәси вә бу васитәни күтләви гырғын вә сојгырым аләти кими истифадә етмәси; "Әс-Сумуд" дәниз карванынын Гәзза блокадасыны гырмаг үчүн һәрәкәт етмәси; Ганунсуз Исраил адлы террор режиминин сон тәҹавүзү нәтиҹәсиндә Һәмас данышыглар һејәтинин Доһада шәһид едилмәси вә АБШ-нин Хариҹи Ишләр назири тәрәфиндән ишғал алтындакы әразилә вә Гәтәрә сәфәр едилмәси дахилдир.
Һәмчинин БӘӘ-нин Тәһлүкәсизлик Шурасы вә бејнәлхалг иҹмаданфашист Исраил режимин тәҹавүзүнү дајандырмаг үчүн ҹидди тәдбирләр ҝөрмәсини тәләб етмәси; Авропада бу режимә гаршы глобал нифрәтин артмасы вә Тел-Әвивин Авропа нәһәнҝләри илә әлагәләринә бахмајараг, мүхтәлиф шәһәрләрдә давам едән күтләви етиразлар; Мисир Президенти Әбдүлфәттаһ әс-Сисинин Исраилә гаршы мүбаризә апармаг мәгсәдилә әрәб вә Ислам өлкәләринин бирҝә тәшәббүс ҝөстәрмәсини вә Гаһирә илә Тел-Әвив арасында ҝәрҝинлијин артмасы кими диҝәр мүһүм һадисәләр гејд олунуб.
