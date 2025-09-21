Суријалылар Ҹолани режими вә фашист Исраил арасында тәһлүкәсизлик разылашмасына етираз едирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хәбәр мәнбәләринин вердији мәлумата ҝөрә, хејли сајда суријалы өлкәјә һаким кәсилмиш Голани вәһһаби террорчу режими вә Тәл-Әвив арасында сон тәһлүкәсизлик разылашмасына гаршы күчәләрә чыхараг етираз едибләр.
Етиразчылар Гүдсдәки ишғалчы режимлә һәр һансы тәһлүкәсизлик әмәкдашлығыны писләјән шүарлар сәсләндирибләр.
Сурија мүвәггәти һөкумәтинин башчысы “Әбу Мәһәммәд әл-Ҹулани” кими танынан “Әһмәд әл-Шараа” ҹүмә ахшамы сәһәр саатларында вердији ачыгламада билдириб ки, сионист режимлә тәһлүкәсизлик үзрә мәсләһәтләшмәләр јахын ҝүнләрдә нәтиҹә верә биләр.
