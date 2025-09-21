Минләрлә мүһарибә әлејһдары Нетанјаһунун евинә јүрүш етди \ Видео

21 sentyabr 2025 - 18:41
Xəbər kodu: 1729531
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганунсуз Исраил режим медиасы хәбәр верир ки, Гәззаја гаршы мүһарибәнин давам етмәсинә етираз едән вә әсирләрин азад олунмасыны тәләб едән, ичәрисиндә әсир аиләләринин дә олдуғу јүзләрлә сионист мүһаҹир Парис мејданындан Исраил Баш Назири Бенјамин Нетанјаһунун Гәзза күчәсиндәки евинә доғру һәрәкәт едиб. Ганичән сионист режим медиасынын мәлуматына ҝөрә, етиразчылар Һәмасла разылашма јолу илә әсирләрин тезликлә ҝери гајтарылмасыны тәләб едирләр. Әсир аиләләри даһа әввәл јајдыглары бәјанатда ишғалчы һөкумәтин сијасәтләри барәдә хәбәрдарлыг едиб вә билдирибләр ки, Гәзза шәһәринә һәрби әмәлијјатлар онларын өвладларынын һәјатыны тәһлүкәјә атыр.
