Ислами: Иран вә Русија арасында јени атом електрик стансијаларынын тикинтисинә даир сазиш имзаланаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Атом Енержиси Тәшкилатынын витсе-президенти вә рәһбәри Мәһәммәд Ислами елан едиб: Иран Ислам Республикасы вә Русија Федерасијасы јахын ҝүнләрдә јени атом електрик стансијаларынын тикинтисинә даир сазиш имзалајаҹаг.
Ики өлкә һөкумәтләри арасында бағланмыш мүгавиләдә Русија тәрәфиндән 8 АЕС-ин тикинтиси нәзәрдә тутулур ки, онлардан 4-ү Бушәһрдәдир вә разылашмаја ҝөрә, Иран нөвбәти електрик стансијаларынын тикинтисини Русија тәрәфинә елан етмәли иди.
Бу мүгавиләнин икинҹи һиссәсинин һәјата кечирилмәси үчүн тәләб олунан данышыглар вә арашдырмалар апарылыб, електрик стансијаларынын тикиләҹәји әразиләр сечилиб, һазырланыб вә тәҹһиз едилиб.
Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри дејиб: Әввәлләр бу атом електрик стансијаларынын тикинти саһәләринә сәфәрләр һәјата кечирилиб, мүгавилә данышыглары апарылыб вә бу һәфтә имзаланаҹаг мүгавилә илә автоматик олараг лајиһәләндирмә, мүһәндислик вә тамамлајыҹы тәдбирләрин ирәлиләјиши үчүн оператив аддым атылаҹаг.
