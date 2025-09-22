Онколожи хәстә Хошгәдәм Гулијева 36 ҝүндүр ки, аҹлыг аксијасына давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Августун 15-и Азәрбајҹан Республикасынын пајтахты Бакыда шәрләнәрәк сахланылан инанҹлы ханым Хошгәдәм Гулијева ганунсуз һәбсинә гаршы етираз аксијасыны давам етдирир.
Фәргли Бахыш билдирир ки, аиләси онколожи хәстә олан Х.Гулијеванын бу аддымындан чох нараһатдыр. Беләки, бу ҝедишат фаҹиә илә нәтиҹәләнә биләр.
Аидијјаты гурумлардан дуруму һәссас гаршыламаларыны вә ҝүнаһсыз һәбс едилән инанҹлы ханымларын, о ҹүмләдән онколожи хәстәликдән әзијјәт чәкән Хошгәдәм Гулијеванын азадлыға бурахылмасыны тәләб едирик.
Хатырладаг ки, сөзүҝедән тарихдә Әрбәин ҝүнү мүнасибәтијлә еһсан вердији үчүн һәбс олунан ханымлардан фәргли олараг Х.Гулијева үмумијјәтлә "һадисә" јериндә олмајыб.
