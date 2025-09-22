Пезешкијан Ермәнистаны Мүстәгиллик Ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкијан Мүстәгиллик Ҝүнү мүнасибәтилә Ермәнистан президентини, баш назирини вә халгыны үрәкдән тәбрик едиб.
Пезешкијан президент Ваган Хачатурјана вә баш назир Никол Пашинјана үнванладығы ајры-ајрылыгда месажларында Иран вә ермәни халглары арасында дәрин тарихи, мәдәни вә сивилизасија бағларыны вурғулајыб.
Президент Ваган Хачатурјана үнванладығы мүраҹиәтдә, үмидвар олдуғуну билдириб ки, һәр ики өлкәнин рәһбәрлији алтында үмуми мараглар вә стратежи һәдәфләр әсасында икитәрәфли мүнасибәтләрин дәринләшмәси вә мөһкәмләнмәси просеси давам едәҹәк.
Мәсуд Пезешкијан баш назир Никол Пашинјана үнванладығы месажда Иран-Ермәнистан мүнасибәтләринин сон илләр мүхтәлиф сијаси, игтисади вә мәдәни саһәләрдә динамик инкишаф етдијини гејд едиб.
О, ики өлкә рәсмиләринин өһдәлији вә ҝениш әмәкдашлыг имканлары сајәсиндә реҝионда сүлһ вә сабитлијә төһфә верәрәк бу мүсбәт тенденсијанын давам едәҹәјинә даир никбинлијини ифадә едиб.
