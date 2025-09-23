Италијада сионист тәрәфдарлары илә Фәләстин тәрәфдарлары арасында гаршыдурма \ Видео

23 sentyabr 2025 - 19:13
Xəbər kodu: 1730434
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијанын Милан шәһәриндә сионист тәрәфдары полис гүввәләри илә Фәләстин тәрәфдарлары арасында гаршыдурма баш вериб. Мәлумата әсасән, шәһәрин мәркәзи дәмир јолу стансијасында баш верән гаршыдурмаларда 10 аксија иштиракчысы һәбс едилиб, 60 полис әмәкдашы јараланыб. Пајтахт Ромада исә Гәзза халгына дәстәк нүмајишиндә 30 минәдәк инсан иштирак едиб. Болонјада дөвләт әһәмијјәтли автомобил јолу аксијаја ҝөрә бағланыб. Ҝенујада 20 мин нәфәр аксијада иштирак едиб.
