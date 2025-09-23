Испанијанын баш назири фашист Исраил режиминә сәсләнди: Гәззадакы “барбарлығын” дајандырылмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанија һөкумәтинин сәдри Педро Санчес бејнәлхалг иҹтимаијјәти фашист Исраил режиминин Гәзза секторунда төрәтдији ҹинајәтләри дајандырмаг үчүн дәрһал һәрәкәтә кечмәјә чағырыб.
О, бу бәјанаты БМТ Баш Ассамблејасынын 80-ҹи сессијасынын јүксәк сәвијјәли һәфтәси чәрчивәсиндә кечирилән тәдбирдә сәсләндириб.
Аз.сһафагна.ҹом-ун мәлуматына ҝөрә, Испанија һөкумәтинин мәтбуат хидмәтинин јајдығы мәлумата ҝөрә, Санчес Фәләстинин ән гыса заманда БМТ-нин тамһүгуглу үзвүнә чеврилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб. Баш назир Гәззадакы вәзијјәти “барбарлыг” адландырараг, бунун дәрһал дајандырылмасы үчүн тәдбирләрин ҝөрүлмәсини тәләб едиб.
Мәлумата әсасән, Мадрид Гәзза илә бағлы гансыз Исраил режиминә гаршы кифајәт гәдәр сәрт мөвге тутур. Сентјабрын 8-дә Санчес Гәззада “сојгырымы дајандырмаг” мәгсәдилә бир сыра аддымлар атылдығыны ачыглајыб. О ҹүмләдән, инсан һагларынын позулмасы вә һәрби ҹинајәтләрдә бирбаша иштирак едән шәхсләрин Испанија әразисинә дахил олмасына гадаға гојулуб.
