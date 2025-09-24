Мөҹүзәләр Дијары Ирана Сәјаһәт | Зәнҹанын Кәтәлә-хор мағарасы / ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кәтәлә-хор, Худабәндә бөлҝәсинин дағларында јерләшән мөһтәшәм вә ҝөзәл бир мағарадыр. Бу мағара, јер күрәсинин үчүнҹү дөврүндә јаранмыш вә тәхминән 30 милјон иллик бир тарихи олан бир тәбии мөҹүзәдир. Онун бәнзәрсиз ҹазибәләри, мисилсиз вә ҝөзәл асма дашлары илә һәр бир изләјиҹини һејран едир. ИРНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, " Кәтәлә-хор " дүнјада ашкар едилмиш ән узун гуру вә карст мағарадыр. Мағаранын кристалларынын вә асма дашларынын кејфијјәти, ҝөзәллији вә чохсајлы мәртәбәләри ону бәнзәрсиз бир нүмунә һалына ҝәтирир. Һазырда бу калсиум мағарасынын тәхминән 30 километри кәшф едилмиш вә 22 километрлик саһәси хәритәләндирилмишдир. Лакин һал-һазырда јалныз 1,250 метрлик бир маршрут, мағаранын биринҹи мәртәбәсиндә јерләшән туристик зијарәтләр үчүн ачыгдыр.
24 sentyabr 2025 - 13:40
Xəbər kodu: 1730745
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
