Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Али Баш Команданынын мүавини: Иран Силаһлы Гүввәләри там һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сепаһын Али Баш Команданынын мүавини Сәрдар, Бригада Ҝенералы Әли Фәдәви ҹүмә ахшамы Мәшһәддә, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун нөвбәтчи һејәтинин баҹарыг тәлими јарышмасында иштирак едән шәхси һејәти үчүн кечирилән тәнтәнәли мәрасим чәрчивәсиндә журналистләрин сүалларыны ҹавабландырыб.
О, бу ҝөрүш чәрчивәсиндә журналистләрә билдириб: "Силаһлы гүввәләр вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Аллаһын гәләбә вәдинә инанырлар."
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Али Баш Команданынын мүавини дејиб: “Өлкәмизин силаһлы гүввәләри дөјүшдә маһирдир, баҹарыглыдыр вә һәртәрәфли һазырлыглыдыр вә истәнилән бәдхаһ дүшмәнә гаршы өз вәзифәләрини јеринә јетирә билир”.
