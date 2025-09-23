Бакы вә Ирәван ХИН башчылары арасында сәмими ҝөрүш

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов вә Ермәнистан хариҹи ишләр назири Арарат Мирзојан Нју-Јорк шәһәриндә БМТ Баш Ассамблејасынын сессијасы чәрчивәсиндә ҝөрүшүбләр.
Бу барәдә Азәрбајҹан Хариҹи Ишләр Назирлији мәлумат јајыб.
Билдирилиб ки, 2025-ҹи ил августун 8-дә баш тутан тарихи Вашингтон Сүлһ Саммитинин нәтиҹәләринә әсасланараг, тәрәфләр сүлһ ҝүндәлијинин ирәлиләдилмәси үчүн мүмкүн нөвбәти аддымлар барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.
Назирләр диалогу давам етдирмәк барәдә разылыға ҝәлибләр.
