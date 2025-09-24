Имам Хаменеи һәзрәтләринин телевизија илә Иран халгына мүраҹиәти

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кһаменеи.ир сајтынын тәрҹүмәсинә әсасән, Имам Хаменеи, Ислам Ингилабынын Рәһбәри өтән ҝүн ахшам 23.09.2025-ҹи ил тарихдә телевизија илә халга мүраҹиәтиндә өлкә, реҝион вә дүнја мәсәләләри барәдә чыхыш етди.
Имам Хаменеи телевизија мүраҹиәтиндә елмин бу ишләрлә арадан ҝедәси олмадығыны бујурду:
"Ҝәлдиләр, [Иранын уран зәнҝинләшдирмә] тәсисатларыны филан јердә вә филан јердә бомбаладылар. Зәнҝинләшдирмә елмдир вә елм мәһв едилән бир шеј дејил, елм бомба илә, һәдәләрлә вә бу ҹүр васитәләрлә мәһв олмур".
Ингилаб Рәһбәри халгын дүшмәнин ағзынын үстүндән вурдуғуну ачыглады:
"Америкалы тәрәф дејир ки, үмумијјәтлә ураны зәнҝинләшдирмәјин. Бу нә демәкдир? Бу, јәни өлкәмизин бу гәдәр зәһмәт чәкәрәк әрсәјә ҝәтирдији бөјүк уғурлары арадан апармағыныз мәнасындадыр! Иран милләти һәмин сөзү дејәнин ағзынын үстүндән вуруб онун сөзүнү гәбул етмир".
Ајәтуллаһ Хаменеи халгын тәзјигләрә бојун әјмәјәҹәјини вурғулады:
"Зәнҝинләшдирмә мәсәләсиндә тәзјигләрә бојун әјмәдик вә әјмәјәҹәјик. Һәр һансы диҝәр мәсәләдә дә тәзјигләрә бојун әјмәдик вә әјмәјәҹәјик".
О Һәзрәт уранын зәнҝинләшдирилмәсинин маһијјәтини белә ачыглады:
"Зәнҝинләшдирмә нәдир? Уранын зәнҝинләшдирилмәси о демәкдир ки, алимләр хам ураны чох гијмәтли бир маддәјә чевирсинләр ки, бу маддә мүхтәлиф саһәләрдә инсанлар үчүн тәсирә маликдир: кәнд тәсәррүфатында, әтраф мүһитдә, електрик енержисиндә вә с".
Даһа сонра Ингилаб Рәһбәри өлкәнин нүвә силаһына еһтијаҹ дујмадығыны билдирди:
"Бу ҝүн биз уранын зәнҝинләшдирилмәси саһәсиндә јүксәк сәвијјәдәјик. Зәнҝинләшдирмәни нүвә силаһы һазырламаг истәјән өлкәләр 90%-ә гәдәр јүксәлдирләр. Биз исә силаһа еһтијаҹ дујмадығымыз вә нүвә силаһына малик олмамаг гәрарына ҝәлдијимиз үчүн 60%-ә гәдәр јүксәлтмишик".
Ајәтуллаһ Хаменеи ашкар шәкилдә нүвә силаһы планлашдырмадығны ачыглады:
"Дүнјада 10 өлкә зәнҝинләшдирмә едә билир, онлардан бири дә Ислам Республикасы олан Ирандыр. Диҝәр 9 өлкәнин нүвә бомбасы вар. Биз исә нүвә бомбасына малик дејилик вә олмајаҹағыг да вә нүвә силаһындан истифадә етмәји планлашдырмырыг, амма зәнҝинләшдирмәјә саһибик".
О Һәзрәт Америка илә дејиләнләрин мүзакирә олмадығыны, әксинә диктә олдуғуну вурғулады вә гејд етди:
"Һазыркы вәзијјәтдә Америка һөкумәти илә апарылан данышыглар милли марагларымыза һеч бир фајда ҝәтирмир, чүнки америкалы тәрәф әввәлҹәдән данышыгларын нәтиҹәсини мүәјјән едиб: Иранын нүвә зәнҝинләшдирмәсини дајандырмаг.
Бу мүзакирә дејил, диктәдир".
Ингилаб Рәһбәри АБШ-ла мүзакирәнин зәрәрләри олдуғуну билдирди:
"Америка илә мүзакирә бөјүк зәрәрләр ҝәтирир. О һәдәләјиб ки, әҝәр данышыглар апармасаныз, белә едәрик, елә едәрик. Белә мүзакирәләри гәбул етмәк Ислам Республикасы олан Иранынын һәдәләрә бојун әјмәјә мејлли олдуғуну ҝөстәрир. Әҝәр бу һәдәләрлә мүзакирә апардынызса, демәк ки, һәр һәдәјә гаршы горхуруг вә тәслим олуруг мәнасындадыр".
Sizin rəyiniz