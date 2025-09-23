Гутерреш: Фәләстин халгы үчүн мүстәгил дөвләтин гурулмасы мүкафат дејил, һаггдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин баш катиби Антонио Гутерреш гондарма “ики дөвләтли һәлл олмадан Гәрби Асијада сүлһүн олмајаҹағыны” вурғулајараг, “Фәләстин халгы үчүн мүстәгил дөвләтин гурулмасы мүкафат дејил, һаггдыр” дејиб.
Гутерреш даһа сонра тәкидлә вурғулајыб: Иордан чајынын гәрб саһилиндә баш верән һадисәләр, ики дөвләтли һәлл үчүн екзистенсиал тәһлүкә јарадан инкишафлар... јашајыш мәнтәгәләринин амансыз ҝенишләнмәси, (Иордан чајынын гәрб саһилини ишғалчы сионист режимин ишғал етдији әразиләрә) илһаг тәһлүкәсинин, мәскунлашанларын зоракылығынын артмасы үчүн һеч нә бәһанә ола билмәз. Бүтүн бунлар дајандырылмалыдыр.
