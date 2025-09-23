  1. Ana səhifə
Иран, Талыш Мешәләриндә ојнајан ајы баласы \ Видео

23 sentyabr 2025 - 14:01
Xəbər kodu: 1730277
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәшт - ИРНА - Шәрги Ҝиланда јерләшән Сијаһкал шәһристанынын екологлары Талыш Мешәләри әразиләриндә патрул хидмәти апараркән гонур ајы баласынын сүрәтлә ағаҹа дырмашмасынын мөһтәшәм мәнзәрәсини гејдә алыблар. Сијаһкал Рајон Әтраф Мүһитин Мүһафизәси Идарәсинин рәиси базар ҝүнү елан едиб: Ағузи Әтраф Мүһитин Мүһафизәси Стансијасынын екологлары бу маһалын мешә саһәләриндә патрул вә нәзарәт хидмәти апараркән сүрәтлә ағаҹа дырмашан гонур ајы баласынын видеосуну чәкмәјә мүвәффәг олублар.

