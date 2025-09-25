Пезешкиан: Әҝәр "снапбаҹк" баш верәрсә, артыг данышыгларын мәнасы олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан, 2025-ҹи лин сентјабр ајынын 24, чәршәнбә ҝүнү ҝүнортадан сонра Нју-Јорка сәфәринин давамында Норвечин баш назири Јонас Гар Стерени илә ҝөрүшүндә вурғулајыб: “Иран Ислам Республикасы дини әсаслара вә ајдын сијаси јанашмасына әсасән һеч вахт нүвә силаһы әлдә етмәјә чалышмајыб вә чалышмајаҹаг.”
О, Гәрб өлкәләринин Иранын динҹ мәгсәдли нүвә програмына олан инамсызлығыны бир тәрәфдән анлашылмазлыгларла, диҝәр тәрәфдән исә сионист режимин әсассыз тәблиғаты илә әлагәләндириб.
Президент бир даһа вурғулајыб ки, әҝәр "снапбаҹк" баш верәрсә, артыг данышыгларын мәнасы олмајаҹаг. Доктор Пезешкиан әлавә едиб: “Гәрб өлкәләри өһдәликләринә садиг олдугларыны нүмајиш етдирмәлидирләр ки, үмумијјәтлә, разылашма мәналы бир мәфһум олсун. Һазыркы вәзијјәтин јаранмасынын сәбәби, гаршы тәрәфин (Гәрбин) өз өһдәликләринә әмәл етмәмәсидир.”
Sizin rəyiniz