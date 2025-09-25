Пезешкијан: Санксијаларын гајтарылмасы хошаҝәлмәздир, лакин бу, јолун сону дејил вә биз онлара тәслим олмајаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти ҹәнаб Доктор Мәсуд Пезешкијан “Мүһарибә Әлејһинә Фәаллары”нын кечиртдикләри иҹласында Дојумсуз өлкәләрин һәр бир тәҹавүз вә ҹинајәти төрәтдијини вә бу тәҹавүз вә ҹинајәтләрә гаршы өзүнү мүдафиә едән һр бир кәси вә әмәли террор кими гәләмә вердијини билдирәрәк дејиб: “Иран сүлһ вә әмин-аманлыг истәјир, лакин һеч вахт зорбалыға бојун әјмәјәҹәк. Диҝәр тәрәфдән, һәр һансы санксијаларын гајтарылмасы хошаҝәлмәз олса да, бу, јолун сону дејил вә биз буна тәслим олмаг фикриндә дејилик.”
Президент даһа сонра “зоракылыг дили давам етдикҹә, диалог имканы мүмкүн олмајаҹаг” дејәрәк дејиб: “Иран һеч бир шәкилдә нүвә силаһы ардынҹа олмајыб вә буну истәмир. Биз диалогдан үз дөндәрмирик, лакин диалог зоракылығын гаршысыны алмагла вә бәрабәр мөвгедән чыхыш етмәклә мәна кәсб едир.”
Пезешкиан вурғулајыб: “Сионист режимин Гәтәрә һүҹуму, хүсусилә атәшкәс тәклифинин мүзакирәси үчүн кечирилән иҹласа һүҹуму ҝөстәрди ки, бу режим һеч бир гырмызы хәтт вә фундаментал инсан һагларына әмәл етмир.”
Sizin rəyiniz