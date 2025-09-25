Јәмән ПУА-сы чох раһатлыгла фашист сионист режимин Ејлат лиманыны дәгигликлә вурду \ Видеолар

25 sentyabr 2025 - 14:04
Xəbər kodu: 1731332
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн ахшам, 24 Сентјабр 2025-ҹи ил, Чәршәнбә ҝүнү, Јәмән пилотсуз тәјјарәси ашағы һүндүрлүкдә вә фашист сионист јәһуди режиминин мүдафиә системләринин нәзәриндән кәнарда учаркән Ејлат лиманыны вурду. Хәбәр мәнбәләринә ҝөрә, индијәдәк 10 исраиллинин јараландығы тәсдигләниб вә јаралыларын сајы артмагдадыр. Јаралылардан бәзиләринин вәзијјәтинин ағыр олдуғу билдирилир.
Sizin rəyiniz