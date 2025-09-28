Фәләстинли 4 баҹы һафизи-Гуран олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Рамаллаһ әјаләтинин Дејр әл-Гүдс кәндиндән олан баҹылар һифз просесини демәк олар ки, ејни вахтда баша чатдырыблар.
Бу исә онларын Гурана бағлылыгларынын, гәтијјәтлилик вә ирадә ҝүҹләринин, низам вә интизамлылыгларынын ҝөстәриҹисидир.
Az.shafaqna.com IQNA-ја истинадән хәбәр верир ки, Һафизи-Гуран олан баҹыларын аилә үзвләринин дәстәк вә һәвәсләндирмәләри дә онлар үчүн әлавә мотивасија мәнбәји олуб.
Гансыз Ис.раилин ишғал вә тәзјигләринә, һәр саһәдә јаратдығы мүхтәлиф чәтинликләрә бахмајараг, Фәләстин ҹәмијјәти өз дининә вә Гурана бағлы олараг галмаға давам едир.
Sizin rəyiniz