Шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһ – Азад инсанларын гәлбиндә јашајан бир лидер

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Мүгавимәт Комитәләри, Һизбуллаһын мәрһум баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү әрәфәсиндә бәјан едиб: “Бу Бөјүк Шәһид, әрәб вә Ислам Аләминин иззәт вә ләјагәтинин һәгиги симасы иди вә бу ҝүн бүтүн азад инсанларын гәлбиндә јер алыб.”
Бәјанатда вурғуланыр: “Бу Бөјүк Ислам Рәһбәри – Шәһид Сејид Һәсән Нәсруллаһ – ҹисмани олараг дүнјаны тәрк етсә дә, мәнәви бахымдан бүтүн азад инсанларын, мүгавимәт дөјүшчүләринин вә ислам үммәтинин ләјагәтли өвладларынын гәлбиндә јашајыр вә онлара өјрәдир ки, әҝәр бир шәхс Аллаһ Јолунда вә Ислам үммәтинин әсас идеалы – Фәләстин уғрунда ган верәрсә, о јени Ислам тарихинин јазан мүрәккәбә вә гәләминә чеврилир.”
Бәјанатда даһа гејд олунур: “Бу илһамвериҹи лидер азад инсанларын гәлбиндә даим јашајаҹаг вә онун хатирәси бир даһа сүбут едәҹәк ки, Аллаһ јолунда едилән фәдакарлыглар һәр нөв сөз вә ифадәдән уҹа вә дәјәрлидир. Һәр ким өзүнү дини, Гүдс, Фәләстин, Гәзза вә онун халгы уғрунда фәда едирсә, әбәдијашар олаҹаг – һәтта физики белә олараг арамызда олмаса белә.”
