Нетанјаһу Һаага һәбс сәрәнҹамындан горхур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тел-Әвиви тәрк едәрәк Нју-Јорка ҝедән сионист режимин Баш назири Бинјамин Нетанјаһу Һаага мәһкәмәсинин һәбс гәрары вә Брүсселлә ҝәрҝинликдән горхараг јолда Авропа сәмасындан, хүсусән дә Франсадан јајыныб.
Сионист гәзетинин мүхбири Амихаи Стеин Х һесабында јазыб: Баш назирин тәјјарәси (сионист режимин) Һаага мәһкәмәсинин һәбс гәрары вә Гәзза мүһарибәси илә бағлы ҝәрҝинлик сәбәбиндән АБШ-а учушуну давам етдириб вә Франса сәмасы үзәриндә учмајыб.
