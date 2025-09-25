  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Нетанјаһу Һаага һәбс сәрәнҹамындан горхур

25 sentyabr 2025 - 16:24
Xəbər kodu: 1731375
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Нетанјаһу Һаага һәбс сәрәнҹамындан горхур

Мүһарибә Ҹинајәткары фашист Нетанјаһо Авропа сәмаларындан гачыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тел-Әвиви тәрк едәрәк Нју-Јорка ҝедән сионист режимин Баш назири Бинјамин Нетанјаһу Һаага мәһкәмәсинин һәбс гәрары вә Брүсселлә ҝәрҝинликдән горхараг јолда Авропа сәмасындан, хүсусән дә Франсадан јајыныб.

Сионист гәзетинин мүхбири Амихаи Стеин Х һесабында јазыб: Баш назирин тәјјарәси (сионист режимин) Һаага мәһкәмәсинин һәбс гәрары вә Гәзза мүһарибәси илә бағлы ҝәрҝинлик сәбәбиндән АБШ-а учушуну давам етдириб вә Франса сәмасы үзәриндә учмајыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha